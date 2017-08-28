ELAZIĞ (AA) - TFF 1. Lig'de MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Elazığspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, oyuncularının, aldıkları galibiyetle taraftarlara bayram hediyesi verdiğini söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ortaya koydukları mücadeleden dolayı futbolcularını tebrik etti.

Takımın diğer maçlarda gösterdiği performansı, bu hafta da sahaya yansıttığını ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu:

''Bizim için bugün çok önemliydi, çünkü kendi taraftarımıza bir galibiyet hediye etmek istiyorduk. Altınordu maçında çok iyi oynamamıza rağmen galibiyeti alamamıştık. Belki biraz taraftarımızı üzmüştük ama oynanan oyunun bugünden farksız olduğunu biliyoruz. Bugün maçın başından sonuna kadar çok istekli ve sahada istediği her şeyi yapan, rakibini bastıran iyi bir Elazığspor vardı. Sonlara doğru rakibimizin 1-2 pozisyonu vardı. Ama maçın tamamında biz üstündük, istediğimiz her şeyi yaptık. Çok farklı bir galibiyet de alabilirdik. Oyuncularımı, taraftarlarımıza vermiş oldukları bayram hediyesinden dolayı kutluyorum."





- MKE Ankaragücü cephesi





MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise maçın 18. dakikasına kadar her iki takım açısından dengeli bir mücadele olduğunu ancak bu dengenin kırmızı kartla bozulduğunu dile getirdi.

Maçın 18. dakikasında Kehinde'nin kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla eksik kaldıklarını aktaran Kartal, şunları kaydetti:

''Bu ligde bir kişi eksik kaldığınız zaman, uzatmalarla beraber 75 dakika boyunca mücadele etmek kolay değil. Elazığspor'un etkili ayakları, oyuncuları var. Oyuncu atıldıktan sonra duran toptan erken bir gol yedik. Eğer duran toptan gol yemeyip direncimizi biraz daha artırabilseydik daha farklı bir sonuç alabilirdik. Sonuçta 2-0 mağlup olduk, Elazığspor takımını tebrik ediyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz. Bu arada, başkanımız bir kaynak bulabilirse takıma 1-2 oyuncu takviyesi yapmayı istiyoruz. İnşallah bunları gerçekleştiririz.''