MANİSA (AA) - Süper Lig'in üçüncü haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Okan Buruk, ligde sıralamada ilk 3'te yer alma hedefini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bütün oyuncularının en iyi şekilde mücadele ettiğini belirterek, "Aslında ilk yarı düşündüğümüz gibi çok kolay bir şekilde birinci, ikinci ve üçüncü bölgeye rahat bir şekilde indik. Özellikle kenarları çok boş bıraktıklarını gördük." diye konuştu.

Teknik direktör Buruk'un maçla ilgili değerlendirmesi şöyle:

"İlk yarı 1 kişi eksik kalmak kafamızda soru işaretlerine yol açtı. Ben gösterilen kartların basit olduğunu düşünüyorum. Maça baktığımızda Adem Büyük çok sevdiğim bir kardeşim ve çok sevdiğim bir oyuncu ama Adem’in maçın 90'ıncı dakikasına kadar sarı kart görmemesi de bir mucizeydi aslında. Mustafa Yumlu'ya çok kolay kartlar gösterildi. İki kartın da kolay olduğunu düşünüyorum."

Buruk, takım olarak çok iyi mücadele verdiklerini de vurgulayarak, "Kalecimizin de inanılmaz kurtarışları vardı. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İlk 3 içerisinde olmak istiyorduk. Bu geceyi 3'üncü olarak tamamladık. Mutlu olduk. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





- Kasımpaşa cephesi





Kasımpaşa'da ise karşılaşmanın son dakikalarında hakem tarafından tribüne gönderilen Kemal Özdeş’in yerine basın toplantısına yardımcı antrenör Murat Duman katıldı.

Karşılaşmaya kötü başladıklarını, ilk devrede Adem Büyük'e yapılan hareketin penaltı olduğunu savunan Duman, şöyle konuştu:

"İkinci yarı istediğimiz gibi başladı. 0-0 iken pozisyonlar da bulduk. Arkasından çok basit bir gol yedik. 1-0 olduktan sonra net bir kafa topu var. Yine beraberliği yakalayabilirdik. Sonra yine bir basit hata. 2-0 oluşu Akhisar takımını coşturdu. Kemal hocanın atılması, bizim için üzücü oldu."