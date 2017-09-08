GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig'de sahasında Adanaspor'u 4-0 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Hüseyin Kalpar, farklı galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kalpar, maçın ardından düzenlen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve kazanmak için gerekli her şeyi yaptıklarını ifade etti.

Bu maçtan sonra oyuncularına öz güven geldiğini aktaran Kalpar, şunları kaydetti:

"Bugün kendi sahamızda oynadığımız ikinci maçtı. Kazanmak için iyi mücadele, enerji, ve hırs lazımdı. Ben inanıyorum ki bunların hepsini iyi sahaya yansıttık. Böyle yaptığımız için net bir skor aldık. Yeni aldığımız oyuncularımız golle buluştu bu da ayrıca bizi mutlu etti. Önümüzdeki maçlara adeta ışık tuttular. Artık gol yiyen değil gol atan bir takım olduk. İnşallah bunun devamı gelir. "





- Adanaspor cephesi

ise oyuna iyi başladıklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade etti.Daha çok çalışacaklarını vurgulayan Kılıç, "İkinci deplasman maçımızı kaybettik. Savunmada çok hatalar yaptık. İlk dakikalarda oyunun hakimiyetini elimize aldık ama bunu sürdüremedik. Bu savunma hatalarını yaparsanız golleri yersiniz. Rakip hak etti. Yaptığımız planları oyuna yansıtamadık. İyi başlayıp çok kötü bitirdiğimiz bir maç oldu. Deplasmanda mağlubiyetlere bir çözüm bulmamız lazım." ifadelerini kullandı.