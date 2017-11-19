



İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de Akın Çorap Giresunspor'la 3-3 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ikinci yarıda istedikleri oyunu oynamadıklarını söyledi.

Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk 45 dakikada hem savunmada hem de hücumda etkili olduklarını belirtti.

İlk yarıda 2-0 öne geçtiklerini hatırlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"İlk yarı çok güzeldi, devre arasında geri çekilmeme anlamında, daha agresif savunma yapmamız gerektiğini söyledim. 2-1'den sonra genç oyuncuların fazla olması skoru koruma anlamında sıkıntı yaratabiliyor. 3-3 bitti, kazanmak istiyorduk, üzgünüz. İlk yarıda başarılı, ikinci yarıda ise yenen golden sonra sıkıntılı oynayan bir takım vardı. Taktiksel anlamda geriye çekilince rakibimiz hücumda etkili oldu."





- Akın Çorap Giresunspor cephesi





Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, hayatını kaybeden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun asker arkadaşı olduğunu belirterek, Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Maçın sonunda rahatsızlanan kulüp başkanı Mustafa Bozbağ'ın durumunun iyi olduğunu kaydeden Diyadin, ifadeleri kullandı:

"İlk yarı söylememize rağmen bekleyerek oynayınca Altınordu istediği oyunu sergiledi. İlk yarı kötü oynadık ve 2 gol yedik. Soyunma odasında hedefe oynayan takımların böyle durumlarda maçı döndürmelerinin çok önemli olduğunu söyledim, buna inanarak çıktık. Oyunu rakip sahaya yıktık, birçok gol pozisyonu yakaladık. Bizim adımıza 7-2, 7-3 bitecek maç 3-3 bitti. İkinci yarıdaki oyunla 3 puan almamız gerekiyordu."

Müsabakayı protokol tribününde takip eden Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ, maçın ardından rahatsızlandı. İlk müdahalesi tribünde yapılan Bozbağ, daha sonra tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.