Maçın ardından





SİVAS (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Her şeyden önce galip geldiğimiz için mutluyuz. Kolay bir galibiyet olmadı, bizim açımızdan gerçekten zor bir maç oldu." dedi.

Sivasspor'un son haftalarda istikrar yakaladığını, özellikle kendi sahasında çok iyi oynayan bir takım olduğunu dile getiren Çalımbay, "Bugün de çok iyi oynadılar. Biz de iyi mücadele ettik. Tabii ki hatalarımız vardı ama iyi şeylerimiz de vardı. Hiçbir zaman oyundan kopmadık, bunun neticesinde iyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Konum itibariyle bu maçları iyi bir şekilde bitirmeleri gerektiğine dikkati çeken Rıza Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bir tek bu maç değil, bundan sonra oynayacağımız 4 maçı da mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Oynadığımız futbolun üzerine çıkmamız ve bireysel olarak da iyi işler yapmamız gerekiyor. Bunların hepsinin farkındayız. Bir galibiyet aldık diye hatalarımızı görmezlikten gelmemiz mümkün değil. Hepsini şu anda düzeltme şansımız yok. Önümüzde 4 lig ve kupa maçlarımız var. Bunları da iyi bir şekilde bitirip devre arasında her türlü daha iyi duruma geleceğiz. Bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Belki takviye, belki çalışarak bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra daha iyi bir takım olacağız. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum, geçen maç gibi son dakikalarda oyundan kopmadan golümüzü bulduk. İyi bir galibiyet aldık, bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrasına bakacağız artık."





- Aybaba: "Farklı bir maça doğru gidebilirdi"





Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise genelde coşkulu oynadıklarını söyledi.

Takımının, düşündüklerinin hemen hemen tamamını sahaya yansıttığını aktaran Aybaba, "Hızlı çıkışlarla ilgili çalışma yapmıştık, oradan birinci golü yedik. Onun dışında sahanın her yerinde iyi mücadele eden bir takımımız vardı." ifadelerini kullandı.

Geriye dönüşlerde sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Aybaba, "Oyuncularımı kutluyorum, bugün inanılmaz mücadele ettiler, rakibe hiç pozisyon vermediler. Öne çıkışlardaki son topları biraz daha iyi kullanabilseydik farklı bir maça doğru gidebilirdi. Devam ediyoruz, çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma oyuncusu Vitaly Dyakov'un yedek bırakılmasının sorulması üzerine Samet Aybaba, şöyle konuştu:

"Benim tasarrufum, Vitaly'nin hızlı oynayan takımlara karşı sıkıntısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Orada bir organizasyon yapalım dedik, rakibi iyi tanıyan ve daha çabuk bir oyuncuyu tercih ettik. Oradaki arkadaşlarımız bence başarılı da oldu. Futbol bu, sonuna kadar bırakmayacaksınız oyunu. Bir pozisyonda herkes seyredince maç hiç ummadığımız farklı bir yere geldi. Oyuncularımı kutluyorum. Seyircimize de teşekkür ediyorum, böyle devam edersek bir maç kaybederiz ama ondan sonraki maçları kazanırız."