Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Rakka operasyonu Ziraat Mühendisleri Odası
Tonlarca altın gelebilir
Tonlarca altın gelebilir
Oyun deyip geçmeyin
Oyun deyip geçmeyin
Sektörü de uçurdu
Sektörü de uçurdu
Surlar görünür kılınacak
Surlar görünür kılınacak
Bu ekmek rağbet görüyor
Rağbet görüyor

Maçın ardından

- Eskişehirspor Teknik Direktörü İldiz: "Maçı kazansak daha iyiydi ancak oyuncularıma sonuna kadar verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum" - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Üzülmez: "Net pozisyonları değerlendiremeyip karambolden bir gol yedik ve berabere kaldık"

Maçın ardından


ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmaya ilişkin, "Maçı kazansak daha iyiydi ancak oyuncularıma sonuna kadar verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, içinde bulundukları zorlu ortamda müsabakaya çıktıklarını kaydetti.

Zorlu bir karşılaşma oynadıklarını ifade eden İldiz, şöyle konuştu:

"İlk 45 dakika, oyun disiplini içinde oynadık. İkinci yarıda talihsiz bir gol yedik. Oyuncularım skoru koruyup beraberliği yakaladı. Çaykur Rizespor, çok güçlü bir ekip. Sahada futbol adına seyir zevki vardı. Seyircimiz bizi inanılmaz destekledi. Onlara teşekkür ediyorum. Müthiş bir akşam oldu. Bu takım neler yapabileceğini gösterdi. Maçı kazansak daha iyiydi ancak oyuncularıma sonuna kadar verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum."


- Çaykur Rizespor cephesi


Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, zorlu bir akşamı geride bıraktıklarını söyledi.

Eskişehirspor'un saha ve seyirci avantajını kullandığını aktaran Üzülmez, "Ofansif anlamda üretken bir takımla oynadık. Oyunda çok fazla gol pozisyonuna girdik ve değerlendiremedik. Oyuncularım her şeyi yerine getirdi. İkinci yarıda golü bulduk ve oyuncularım skoru korumak için geriye çekildi. Net pozisyonları değerlendiremeyip karambolden bir gol yedik ve berabere kaldık. Üzgünüz. Eskişehirspor'a bundan sonraki haftalarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çaykur RizesporEskişehirEskişehirsporFutbolİbrahim ÜzülmezTFF 1. LigYücel İldiz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5