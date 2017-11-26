



ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmaya ilişkin, "Maçı kazansak daha iyiydi ancak oyuncularıma sonuna kadar verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, içinde bulundukları zorlu ortamda müsabakaya çıktıklarını kaydetti.

Zorlu bir karşılaşma oynadıklarını ifade eden İldiz, şöyle konuştu:

"İlk 45 dakika, oyun disiplini içinde oynadık. İkinci yarıda talihsiz bir gol yedik. Oyuncularım skoru koruyup beraberliği yakaladı. Çaykur Rizespor, çok güçlü bir ekip. Sahada futbol adına seyir zevki vardı. Seyircimiz bizi inanılmaz destekledi. Onlara teşekkür ediyorum. Müthiş bir akşam oldu. Bu takım neler yapabileceğini gösterdi. Maçı kazansak daha iyiydi ancak oyuncularıma sonuna kadar verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum."





- Çaykur Rizespor cephesi





Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, zorlu bir akşamı geride bıraktıklarını söyledi.

Eskişehirspor'un saha ve seyirci avantajını kullandığını aktaran Üzülmez, "Ofansif anlamda üretken bir takımla oynadık. Oyunda çok fazla gol pozisyonuna girdik ve değerlendiremedik. Oyuncularım her şeyi yerine getirdi. İkinci yarıda golü bulduk ve oyuncularım skoru korumak için geriye çekildi. Net pozisyonları değerlendiremeyip karambolden bir gol yedik ve berabere kaldık. Üzgünüz. Eskişehirspor'a bundan sonraki haftalarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

