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Maçın ardından

- Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Yücel: - "Ligde 8 haftadır galip gelemiyorduk. İyi ve disiplinli oynadık. Galip gelmek için bütün çabamızı ortaya koyduk. Sonunda da galip geldik" - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal: - "Mağlubiyete rağmen 34 puanla devreyi lider bitirdiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum"

Maçın ardından


ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Kubilayhan Yücel, ligde 8 haftadır kazanamadıklarını, iyi mücadele ederek bu şansızlığı kırdıklarını söyledi.

Yücel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve motive olarak sahaya çıktıklarını belirtti.

Ligin ilk yarısının son maçı olması nedeniyle karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Yücel, "Ligde 8 haftadır galip gelemiyorduk. İyi ve disiplinli oynadık. Galip gelmek için bütün çabamızı ortaya koyduk. Sonunda da galip geldik." dedi.

Oyuncularını kutlayan Yücel, takım yönetimine ve taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.


- MKE Ankaragücü cephesi


MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal da Adana'ya puan ya da puanlar almak için geldiklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısına iyi başladıklarını ve golü bulduklarını aktaran Kartal, "Bir iki tane daha gol olabilecek pozisyonumuz vardı. Rakibin de 2-3 pozisyonu vardı. İkinci yarıda kendi hatalarımızdan dolayı gol yedik, maçı kaybettik. Adana Demirspor'u tebrik ediyoruz. 34 puanla devreyi lider bitirdik." ifadelerini kullandı.

Mağlubiyete rağmen ligin ilk yarısını lider bitirdiklerini anımsatan Kartal, şunları kaydetti:

"Bu şartlar altında takımın sezonun başından beri buraya gelmesinde en büyük pay sahibi oyuncu grubudur. Mağlubiyete rağmen 34 puanla devreyi lider bitirdiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte yönetim ne yapacak hep birlikte göreceğiz. Transfer yasağı kalkacak mı? Oyuncuların alacakları ödenecek mi? Transfer yapabilecek miyiz? Bunları hep birlikte göreceğiz."

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