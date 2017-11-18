Maçın arından





MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'de Elazığspor'u 2-1 mağlup eden Grandmedical Manisaspor'un teknik sorumlusu Hamit Cihan, 3 puan almanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cihan, maç öncesi hazırladıkları farklı oyun stratejisini doğru bir şekilde sahaya yansıttıklarını ifade etti.

Önlerindeki maçlarda da puanlar kazanarak, bulundukları konumdan kurtulacaklarını ümit ettiklerini belirten Cihan, şöyle konuştu:

"Maç öncesi hazırlıklarımız farklı bir oyun stratejisini denemekti. Rakibi kendi alanında sıkıştırmak, kazandığımız toplarla da hızlı atağa çıkmak gibi. Bugün bunu doğru yansıttık. Bu anlamda çok pozisyon bulduk. Oyuncumuz dışarıya atılana kadar skor daha farklı hale gelebilirdi. Oyuncumuz atıldıktan sonra sahayı ve topu biraz daha rakibe bırakarak, kaleyi koruma çabası içine girdik. Bunu da 90 dakika sürdürdük ve başarılı olduk. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Umarım önümüzdeki maçlarda da puanlar kazanarak, bulunduğumuz konumdan kurtuluruz. Ne olursa olsun, oyuncular, teknik heyet ve yönetim, kulübün marka değerini korumak zorundadır. Koşullar kötü de olsa bizler en iyisini yapmak için oyuncularımız, hocamız fedakarlık içerisinde çalışacağımızın sözünü verdik. Bugün sahada onu gördük."





- Elazığspor cephesi





Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise kazanmak için Manisa'ya geldiklerini fakat Grandmedical Manisaspor'un kazanma isteğinin daha üstün geldiğini kaydetti.

Maça iyi başlayamadıklarını, çok basit 2 gol yediklerini ifade eden Kalpar, şu ifadeleri kullandı:

"Benim çalıştığım takımlarda mücadele gücü ve üretkenliği fazla olur. Bugün bunu gerçekleştiremedik. Kısa zamandır buradayım. İnanıyorum Elazığspor çok daha iyi mücadele edecek. Elazığspor'un şu an 18 puanı var. Böyle bir takımın oyun şekli ve temposu bu olmamalı. Kafaya ve ilk 6’ya oynuyorsan her maçı kazanmak için sahada olman gerekiyor. Bugün bunu yapmadık. Kabul etmek gerekir. Bu maçın analizini yaparak bundan sonraki maçların kazanmak için çalışıyoruz. Bu maç bizi üzdü. Rakibi de tebrik ediyorum. Manisaspor daha inançlıydı. Silinmiş puanları vardı. Bu onların arzu ve isteğini yukarı taşıdı. Bizim de en az onlar kadar arzu ve isteğimiz olması gerekiyordu."