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"Maçın hakkı beraberlikti"

- Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Tankut: - "(Beşiktaş maçı) Bana göre maçın hakkı beraberlikti. Özellikle ikinci yarıda verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum"


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Süper Lig'in 4. haftasında dün sahalarında oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Beşiktaş maçına ilişkin, "Özellikle ikinci yarıda verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Bana göre maçın hakkı beraberlikti." dedi.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok iyi hazırlandıkları ve puan almak istedikleri bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Beşiktaş'ın son iki sezonun şampiyonu olduğunu hatırlatan Tankut, "Böyle kaliteli bir ekibe karşı oynamak kolay değil. Zor maç olacağını biliyorduk. Öyle de oldu. İlk yarı sahada istediğimizi yapamadık. İkinci yarı kendi oyunumuzu oynamaya başladık ve kontrolü elimize aldık. Birçok pozisyon da yakaladık. Rakip 10 kişi kalınca bu baskımız daha da arttı ancak beklenmedik bir anda yenen gol her şeyi değiştirdi. Bana göre maçın hakkı beraberlikti. Özellikle ikinci yarıda verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Daha sezonun başındayız. Uzun bir maraton. Bu maçı unutup önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.

Başkan Tankut, Beşiktaş maçında takımlarını destekleyen taraftarlara da teşekkür etti.

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