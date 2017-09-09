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Madalya koleksiyonuna Balkan şampiyonluğunu eklemek istiyor

- Yelkende dünya şampiyonluğu bulunan milli sporcu Yılkan Timurşah, Tekirdağ'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor - Milli sporcu Timurşah: "Hedefim, Balkan Şampiyonası'nı birinci bitirmek"

Madalya koleksiyonuna Balkan şampiyonluğunu eklemek istiyor


TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Yelkende dünya şampiyonluğunun yanı sıra birçok başarısı bulunan milli sporcu Yılkan Timurşah, Tekirdağ'da düzenlenen 50. Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, madalya koleksiyonuna Balkan şampiyonluğunu da eklemek istiyor.

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda milli takımı laser radial sınıfında temsil eden Timurşah, organizasyonda madalya kazanmak için mücadele ediyor.

Timurşah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belçika'nın Nieuwpoort kentinde düzenlenen 2017 Laser 4.7 Gençler Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktığını hatırlattı.

Babasının yönlendirmesi sonucu 9 yaşında yelken sporuna başladığını belirten Timurşah, "Şampiyonaya gelmeden kara ve deniz çalışmalarını en iyi şekilde tamamladım. Bu yıl laser 4.7 sınıfında yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde ettim. Burada laser radial sınıfında yarışacağım. Hedefim, Balkan Şampiyonası'nı birinci bitirmek." dedi.

Yılkan Timurşah, ilk gün yarışlarını birinci klasmanda tamamladığını ifade ederek, "Babam da eski yelkenciydi. Bu sporu çok sevdim, bir daha bırakamadım. İzmir'de kulüp olarak da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kulübümüz de uygun görürse 2024 yılında başka bir sınıfta olimpiyatlara gitmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

Olimpiyatların en önemli spor müsabakası olduğunu vurgulayan Timurşah, orada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, Türk bayrağını dalgalandırmanın gurur verici olacağını sözlerine ekledi.

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