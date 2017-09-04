Madalyalı eskrimciden





ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Milli eskrimci Enver Yıldırım, bir kursta eğitmenliğe başlayarak, tiyatrocu olmak isteyenlere postür duruşu eğitimi vereceğini söyledi.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen 2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'nda bireysel kılıç kategorisinde gümüş madalya kazanarak, eskrim branşında oyunlarda Türkiye'ye ilk madalyasını getiren Enver Yıldırım, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Eskrime antrenör komşuları Mustafa Kalender vesilesiyle başladığını ifade eden Enver, "Önce ağabeyim gitti, çok kıskanmıştım. Sonra ağabeyimin peşinden başladım, o antrenör oldu ben sporcu olarak yoluma devam ediyorum." dedi.

Salona girdiği ilk günü unutamadığını dile getiren Enver, "Ağabeyimin yanında kalbim ata ata eskrim tesislerine girmiştim. Her gün o güne şükrediyorum." diye konuştu.





- Profesyonel yaşam





Enver, eskrim branşında 94 yıl sonra alınan madalyalarda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinin (TOHM) kurulmasının önemli paya sahip olduğunu belirterek, profesyonel yaşama vurgu yaptı.

Merkezlerin kurulmasının ardından profesyonelce çalışmaya başladıklarını ifade eden Enver, şöyle devam etti:

"Merkezin yapılması, profesyonelce yaşam ve antrenör Valery Shturbabin ile yardımcılarının gelmesi... Bir anda her şey istediğimiz gibi oldu. 'Amatör spor' diyoruz ama profesyonel hayat yaşıyoruz. Kamp yapıyoruz, yediğimiz, içtiğimiz belli. Diyetisyen, masör, doktorumuz, antrenman programımız var. Profesyonel hayat yaşıyoruz ve sonuçlar almaya başladık. Hiç mi eksik yok, var. Elbette dört dörtlük olması çok zor, dörtte üçü tamamlandı, bu da başarı için yetti."





- Yüksek lisansa başvurdu





Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünü bitirdiğini ve yüksek lisans yapmak için başvurduğunu aktaran Enver, "Madalyadan sonra artık kabul edilirim." espirisini yaptı.

2020 ve 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılarak madalya getirmeyi hedeflediğini belirten Enver, şöyle devam etti:

"Bu ciddiyetle çalışmak istiyorum. Amacımla eğitimimin birlikte yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Bilinçli spor yapmak, antrenmana girip çıkmaktan yani fiziksel olarak yorulmaktan çok farklı. Eğitimimi devam ettirdikçe antrenmanı neden yaptığımı daha iyi kavrayabiliyorum. Yüksek lisansta antrenman bilimi ya da sporcu beslenmesi ve fiziksel aktiviteler konusunda çalışacağım. Çalışmalarım eskrimle ilgili. Lisans tezim deneysel bir çalışmaydı. Reaksiyon antrenmanlarının eskrim sporcuları üzerine etkisini araştırdım. Ağabeyimin öğrencilerine uyguladık ve çocuklardaki gelişimi gördük."





- "Her branşın profesyonel malzemeleri pahalı"





Eskrime zengin sporu dendiğini, ancak bu yorumun detay bilmemekten kaynaklandığını belirten Enver, "Bir çocuğa 10 yaşında spora başlarken tüm malzemeleri aldırmazlar." dedi.

Malzemelerin pahalı olmasına karşın uzun yıllar kullanabileceğine vurgu yapan Enver, "Pahalı evet ama her branşın profesyonel malzemeleri pahalı. Ucuz olanları, ikinci eli var. Bir şekilde yolu bulunuyor, yapılıyor, istenildikten sonra. Babam memur, annem ev hanımı biz de çok zengin ortamda yetişmedik." ifadelerini kullandı.





- "Ayakta oynanan satranç"





Eskrimi "ayakta oynanan satranç" sözleriyle anlatan Enver, branşta kafa kadar vücut koordinasyonun da önemli olduğuna dikkati çekti.

Cimnastik, atletizm ya da yüzmenin ardından çocukların eskrime 9 yaşından itibaren başlayabileceğini belirten Enver, "Olimpiyat şampiyonu Halil Mutlu'nun çocukları eskrim yapıyor. Halter yapmışlar, başka branşları denemişler. Anne cimnastikçi, baba halterci, sporcu bir ailenin çocukları. Çocuklar şimdi bayıla bayıla eskrime geliyorlar." şeklinde konuştu.

Tiyatro bölümünde okumak için eskrim dersi almanın zorunlu olduğu bilgisini veren Enver, "Ben de bir kursta eğitmen olacağım. Tiyatrocu olmak isteyenlere postür duruşu için eskrim kursu vereceğim. Eskrim, askeriyede de ders olarak veriliyor. Vücuda, insana katkısı olan bir spor ve hiç tehlikesi yok. Diğer branşlardan çok daha güvenli." değerlendirmesini yaptı.