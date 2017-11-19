Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Nota Marsel İlhan kuzey kore Belarus
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu
Boza üretimi başladı
Boza üretimi başladı
Merkez'den ihale kararı
Merkez'den ihale kararı

Madrid derbisi Barcelona'ya yaradı

- Atletico Madrid: 0 - Real Madrid: 0 - Lider Barcelona ile Real Madrid arasındaki puan farkı 10'a çıktı

Madrid derbisi Barcelona'ya yaradı

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin 12. haftasında oynanan Madrid derbisi golsüz berabere bitti.

Atletico Madrid'in yeni stadyumu Wanda Metropolitano'da ilk kez Real Madrid'e karşı oynadığı derbi maçında sert futbol öne çıktı. Karşılaşma boyunca Atletico'dan 6, Real Madrid'den de 2 futbolcu sarı kart gördü. Real Madrid'in kaptanı ve defanstaki önemli ismi Sergio Ramos, 37. dakikada Lucas'ın fazla kalkan ayağından aldığı darbeyle burnu kırıldı. İspanyol futbolcu ikinci yarı sahaya çıkamayarak yerine Nacho oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha atak oynayan ve gole yaklaşan taraf Real Madrid olsa da kaleci Jan Oblak başarılı kurtarışlarıyla öne çıktı.

Maç sonunda her iki takımda puanlarını 24'e yükseltti. Namağlup unvanını koruyan ve 4. sırada yer alan Atletico Madrid geride kalan 12 haftada altıncı beraberliğini aldı. Averajla üçüncülükte bulunan Real Madrid ise en büyük rakibi olan ve lider durumda bulunan Barcelona'nın 10 puan gerisine düştü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Atletico Madridİspanya'dan FutbolLa LigaMadrid DerbisiReal Madrid
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5