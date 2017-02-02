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Magic Johnson Lakers'ta

- NBA takımlarından Los Angeles Lakers, eski yıldız oyuncusu Magic Johnson'ı kulüp danışmanı yaptı

Magic Johnson Lakers'ta

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski yıldız oyuncularından Earvin "Magic" Johnson, eski takımı Los Angeles Lakers'ın danışmanı oldu.

Lakers'ın internet sitesinde yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Johnson'ın, kulübün tüm etkinliklerinde danışman unvanıyla görev alacağı belirtildi.

Los Angeles Lakers'ın başkanı Jeanie Buss, Johnson'ın takıma dönmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Magic'in deneyimi ve yeteneklerini kulübe yeniden kazandırmamızdan dolayı büyük heyecan ve onur duyuyorum. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Johnson ise Lakers'a olan gönül bağının her zaman devam ettiğini belirterek, "Yıllar boyunca kulüplerin yönetiminde görev alma konusunda elime birçok fırsat geçti ama Lakers her zaman ilk seçimim olarak kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Faal basketbol hayatı (13 sezon) boyunca sadece Lakers forması giyen Johnson, takımıyla 5 şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 3 kez NBA'in en değerli oyuncusu seçilen Johnson, adını kulübün efsane oyuncuları arasına yazdırmıştı.

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Amerikan Basketbol LigiBasketbolEarvin "Magic" JohnsonLos Angeles Lakers
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