Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Malezya Formula 1'e veda ediyor

Formula 1'in etapları arasında yer alan Malezya Grand Prix'si, bu yıl son kez koşulmasının ardından takvimden çıkarılacak.

Malezya Formula 1'e veda ediyor

ANKARA (AA) - Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 1999'dan bu yana organizasyonun etapları arasında yer alan Malezya'daki Uluslararası Sepang Pisti'nin gelecek sezondan itibaren takvimde yer almayacağı belirtildi.

Kararın Malezyalı yetkililerle ortaklaşa alındığı ve gelecek sezondan itibaren takvime Fransa ve Almanya'dan pistlerin dahil edilerek organizasyonun 20'den 21 etaba çıkarılacağı ifade edildi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Formula 1'in yöneticilerinden Sean Bratches, "Formula 1 ailesinden bir üyeye veda etmek her zaman zordur. Yaklaşık 20 yıldır bünyemizde yer alan Malezya, tutkulu seyircisiyle bu sporun bir parçası olduğunu kanıtlamıştı. Daha önce de açıkladığımız gibi, Formula 1'in global ölçekte daha fazla kişiye ulaşması için büyük planlarımız var. Bu karar da bu doğrultuda alındı." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Formula 1Malezya Grand Prix'siTAKVİMUluslararası Sepang Pisti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5