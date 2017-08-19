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Malick Evouna Atiker Konyaspor'da

- Yeşil-beyazlı ekip, Gabonlu santrfor Malick Evouna'yı kiralık olarak renklerine kattı - Malick Evouna: "Konyaspor'un son senelerde marka değeri açısından kulüp olarak büyüdüğünü görebiliyoruz. Buna çok ciddi katkılar yapmak istiyorum"

Malick Evouna Atiker Konyaspor'da


KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Gabon Milli Takımı'nın golcü oyuncusu Malick Evouna ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, son olarak Çin'in Tianjin Teda takımında forma giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu için Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde açıklamada bulunan Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tınmaz, golcü oyuncu Evouna ile satın alma opsiyonu Konyaspor Kulübünde olmak üzere kiralık olarak anlaşıldığını belirtti.

Evouna'nın bir süredir kentte bulunduğunu hatırlatan Tınmaz, şunları kaydetti:

"İmzanın bu kadar uzamasının sebebi, İngiliz kulübü Birmingham City'nin bu transfer için araya girmesi ve Çin kulübüne 6 milyon sterlinlik bir teklifte bulunmasıydı. Malick'i bonservisiyle almak istedik ancak yoğun temaslarımız neticesinde satın alma opsiyonu Atiker Konyaspor'umuzda olmak üzere kiralık olarak anlaştık. Bu arada Malick'in kulübünden geçen hafta antrenmanlara çıkabilmesi için gerekli izinleri aldık. Bu süre içinde futbolcumuzun çalışmaları gözetimimiz altındaydı."


- Evouna: "Kulübün büyümesine katkı sağlamak istiyorum"


Golcü oyuncu Malick Evouna ise Konyaspor camiasına ve yöneticilerine kendisine güvendikleri için teşekkür etti.

Takımla kısa süre de olsa antrenmanlara katıldığını aktaran Malick Evouna, "Konyaspor'un son senelerde marka değeri açısından kulüp olarak büyüdüğünü görebiliyoruz. Buna çok ciddi katkılar yapmak istiyorum. Şu an yüzde 65-70'lerdeyim. Tabii ki takıma katılmak farklı bir şey ama hem şehrin hem de tesislerin güzelliği kondisyonuma katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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