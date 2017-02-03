Maliye Bakanı Ağbal: 2017'de hiçbir vergi artışı yok

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, soruları yanıtladı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliğine ilişkin referandumun bütçeye maliyetine ilişkin açıklamalarda bulunan Ağbal, "YSK referandum çalışmalarını yürütüyor. Arkadaşların yaptığı ilk maliyet çalışmalarına göre, yaklaşık 190 milyon lira civarında Merkezi Yönetim Bütçesinden seçim harcamaları kapsamında gider gerçekleştirilecek. Herhangi bir sorun yok referandumla ilgili bütün hazırlıklar devam ediyor." diye konuştu.

Sistem değişikliğinin demokrasiyi güçlendireceğini belirten Ağbal, şunları kaydetti:

"Referandumdan sonra yeni oluşturulan sistemin ileriye dönük olarak oluşturacağı bir belirginlik var. 2019 yılına kadar bu ülkede bir seçim yok. Hükümetin önünde referandumdan sonraki en önemli gündemi ekonomik reformların artırılarak devam etmesi. İnşallah nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek referandum sonucunda anayasada yapılacak değişikliğin ardından ekonomide daha bugünlerden olumlu bir beklentiler başladı ama referandum sonrası beklentiler çok daha olumlu bir noktaya gidecek. Hem içeride hem de dışarıda olumlu beklentiler daha da güçlenecek. Özellikle yatırım ayağında inanıyorum ki önemli bir sıçrama meydana gelecek."

'ÖTV ve KDV düzenlemelerinin 1 milyar lira maliyeti olacak'

Maliye Bakanı Ağbal, bu 3 aylık süreçte firmaların kendi kampanyalarını hemen devreye sokacaklarını, KDV ve ÖTV indirimlerini fiyatlardan düşüreceklerini söyledi.

Normalde indirimlerden kaynaklı ekonomik hacimli bir artışın meydana geleceğini ve oradan bir miktar daha fazla vergi geliri elde edileceğini ifade eden Ağbal, "Ama vergi indirimleri aynı zamanda bir miktar da vergi kaybına da neden olacak. Yaptığımız hesaplamalara göre, gerek ÖTV gerek KDV'de yaptığımız düzenlemelerin bütçeye yaklaşık 1 milyar lira maliyeti olacak. Ama ben inanıyorum ki bu satış hacimlerinde meydana gelecek artışlar neticesinde bu maliyet daha da aşağı tutarlarda kalacak. " şeklinde konuştu.

'Ekonomiye ciddi anlamda canlılık getirecek'

Bakan Ağbal, Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 3 önemli sektörde vergi indirimi yaptıklarını veya mevcut indirimleri uzattıklarını belirterek, öncelikle vatandaşın yoğun olarak satın aldığı mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde vergi indirimleri gerçekleştirdiklerini kaydetti. Ağbal, 3 ay süreyle KDV oranını mobilyada yüzde 18'den 8'e düşürdüklerini, beyaz eşyadaki yüzde 6,7 ÖTV'yi de sıfırladıklarını bildirdi.

Yapılan indirimlerin içinde bulunulan süreçte vatandaşların alışverişlerini artıracağını ifade eden Ağbal, bu sayede ekonomiye ciddi anlamda bir canlılık ve hareket geleceğini dile getirdi.

Ağbal, vatandaşların hem mobilya hem de beyaz eşyada mevsimsel beklentiler çerçevesinde tercihlerinin değişebildiğine işaret ederek, bir süredir sektörle bu konuda istişarede bulunduklarını anlattı. Bu açıdan hem beyaz eşya hem de mobilya sektörlerinde gelecek günlerde firmaların da kampanyalar yürüteceklerinin altını çizen Ağbal, piyasa hareketlenmesinin iki sektörle sınırlı kalmayacağını, bunların etkilediği yan sektörlerde de canlanmanın meydana geleceğini vurguladı.

Konut teslimlerinde KDV indirimi süresi uzatılıyor

Ağbal, inşaat sektörüne ilişkin de önemli düzenlemeler yaptıklarını belirterek, "Geçen yılın eylül ayında başlayıp (bu yılın) mart sonunda biten konut teslimlerinde KDV indirimi vardı. Konut teslimlerindeki yüzde 18 KDV'yi yüzde 8'e düşürmüştük. Bu süreyi mart sonundan eylül sonuna uzatıyoruz." diye konuştu.

Ağbal, müteahhit ile alıcı arasında gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapıldığını, burada da binde 9,48 vergi olduğunu, bunu da kaldırdıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Normalde 150 metrekareyi aşan konut teslimleri yüzde 18 KDV'ye tabi ama büyükşehirlerde 150 metrekarenin altında olsa bile satılan konutun inşaatının yapıldığı arsanın emlak vergi değeri eğer belli tutarları aşıyorsa, o durumda vergi oranları yine yüzde 18 olarak uygulanıyor. 2012'de bir düzenleme yapmıştık. Eğer binanın olduğu arsanın emlak veri değeri 500 liranın üzerinde, bin lira altındaysa burada KDV oranı yüzde 8, bin liranın üzerinde ise yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Şimdi Bakanlar Kurulu kararı ile bu rakamları bin lira ve 2 bin liraya çekiyoruz. 1 Ocak 2017'den sonra alınacak inşaat yapı ruhsatları için geçerli olmak üzere emlak vergisi değeri bin liranın altında ise zaten yüzde 1 KDV'ye tabi, bin lira ile 2 bin lira arasında ise yüzde 8, 2 bin lira üzerinde ise yüzde 18'e tabi olacak. Burada da özellikle hayata geçirilmek istenen büyük şehirlerdeki birçok lüks ve birinci sınıf inşaat projelerinde ciddi anlamda KDV oranlarını aşağıya çekmiş olacağız."

'Vergi artışı planımız yok'

Başta tütün ve alkollü içkilerde olmak üzere bu yıl içinde bir vergi artışının olup olmayacağının sorulması üzerine Ağbal, "2017'de hiçbir şekilde bir vergi artışı planımız yok." diye konuştu.

Ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Ağbal, "Önümüzdeki dönemde hem gıda komitesinin uygulayacağı kararlar hem Merkez Bankasının devreye sokacağı uygulamalar hem de maliye politikalarımızla enflasyonu orta vadeli hedefte aşağı doğru getirme çabamız olacak." dedi.

'2016'de büyümenin 2 puanı kamudan gelecek'

Kamu maliyesinin 2016'da gerek harcama gerekse gelir tarafında alınan kararlar çerçevesinde büyümeye büyük bir katkı verdiğini kaydeden Ağbal, "Son yapılan çalışmalar ortaya koyuyor ki 2016'da ortaya çıkacak olan büyümede kamu kesiminin büyümeye yaklaşık yüzde 2 katkısı var. Dolayısıyla büyümenin 2 puanı doğrudan doğruya kamudan gelecek." dedi.

'OVP'de güncelleme yok'

Ağbal, Orta Vadeli Program'da (OVP) bir güncelleme yapılmasının gündemlerinde olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"OVP bütçe sunulmadan hazırlanan ve uygulamaya konulan bir dokümandır. Bu açıdan OVP ile ilgili bir güncellemeyi, 2018 yılı bütçesini Meclise sunmadan önce eylül ayı içerisinde yapacağız. Yasal olarak OVP'nin güncelleneceği tarih bu. Ancak ekonomi yönetimi olarak her zaman için içeride ve dışarıda meydana gelen değişmelere göre ekonomiyle ilgili beklentilerimizi, hedeflerimizi her zaman için değerlendiririz ama burada 2017-2019 dönemini kapsayan OVP'nin ortaya koyduğu temel amaçlardan; büyüme oranlarının yukarıya çekilmesi, ekonomide istikrarın sağlanması ve özellikle yatırım, üretim, istihdam ve ihracat kanallarında da ekonominin yukarı yönlü gidişinin sağlanması gibi hedeflere varma noktasında hükümet olarak gayretlerimize devam edeceğiz. İhracatı artırmak için daha fazla teşvik ve destek vereceğiz. Üretim tarafında geçen sene yasal düzenlemesini yaptığımız destekleyici unsurların bu sene uygulamasını gerçekleştireceğiz. Özellikle aktif iş gücü programları başta olmak üzere önümüzdeki günlerde hükümet olarak açıklayacağımız desteklerle istihdama büyük bir teşvik vereceğiz. Bu anlamda bakıldığında OVP'nin ortaya koyduğu hedeflerimizde hiçbir değişiklik yok, bunları daha da güçlendirerek hayata geçireceğiz."

Geçen yıl, yapılandırmanın yanı sıra vergi indirimleri de yaptıklarını, kamu harcaması tarafında yatırımlara özel sektör desteklerinden bütçeden daha fazla kaynak ayırdıklarını hatırlatan Ağbal, "2017 yılında da aynı politikaya devam edeceğiz. 2017'de de kamu harcamaları ve gelirleri üzerinden hem doğrudan büyümeye katkı vereceğiz hem de özellikle gelirler politikası, vergi indirimleri ve kamu harcamaları üzerinden özel sektörün yatırım ve tüketim harcamalarına katkı sağlayacağız." dedi.

Ağbal, bu yıl enflasyon hedefinin gerçekleştirilmesi noktasında maliye politikasının üzerine düşen görevi tam anlamıyla yerine getireceğine işaret ederek, "Bu anlamda, çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz ki bu yıl hiçbir vergi artışı olmayacak. Özellikle yıl sonuna geldiğimiz zaman 2016'da yapılan vergi ayarlamalarının tamamı bazdan çıkacağı için bu, 2017 enflasyonunun gerçekleştirilmesinde önemli bir baz etkisi meydana getirecek." ifadelerini kullandı.

'Şimdi hasat zamanı'

Ağbal, 2017'de imalat sektöründe yapılacak yatırım harcamalarına sağlanacak teşvik oranlarını yukarıya çektiklerini kaydetti. Tüketici kredilerinin vadelerini 36 aydan 48 aya, kredi kartı genel taksit sayısını 9 aydan 12 aya çıkardıklarını ve kredi kartlarına 72 aya kadar yapılandırma imkanı getirdiklerine dikkati çeken Ağbal, asgari ücrette, memur ve emekli aylıklarında ciddi artışlar yaptıklarına değindi.

Zorunlu karşılık oranları ve kredi türlerine göre risk ağırlıklarının düşürülmesi gibi çok sayıda adım attıklarını anlatan Ağbal, "2016 yılında ekonomide meydana gelen gelişmeler çerçevesinde, arz ve talep tarafında çok sayıda düzenleme yaptık. Bunu da makro, mikro ve sektörel düzeylerde hayat geçirdik. Şimdi bunların hasadını toplama zamanı." ifadesini kullandı.

Rusya ile iyi giden ilişkilerin ekonomiye yansımaya başladığına değinen Ağbal, AB'deki ekonomik toparlanmanın da en fazla Türkiye'ye yaradığını söyledi. AB'ye ihracatın gittikçe arttığına dikkati çeken Ağbal, "Referandum sonrası döneme ilişkin herhangi bir siyasi belirsizlik yok. Referandum sonrasında 2019'a kadar herhangi bir seçim yok, tamamen ekonomik reformlara odaklanmış bir hükümet gündemi... Hükümet, bugüne kadar yapmış olduğu reformları, referandum sonrası artırarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

'93 bin 717 kişi hakkında MASAK soruşturma yürütüyor'

Ağbal şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütleriyle ilişkili olarak 3 binin üzerinde dosya açıldı. Bu kapsamda yaklaşık 93 bin 717 kişi hakkında MASAK soruşturma yürütüyor. Özellikle bunların içinde FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin olarak 89 bin 689 kişi hakkında ya MASAK tarafından re'sen ya da savcılıkların talebi üzerine mali araştırmalar yapılıyor. Bugüne kadar yaklaşık 59 bin kişi hakkında MASAK tarafından mali analiz yapılmış. İlgili kurumların talep ettiği raporlar üretilerek, gönderilmiş."

Muhabir: Necip Fazıl Çelik, Merve Özlem Çakır,Erdal Çelikel, Mehtap Yılmaz