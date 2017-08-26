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Manchester City 3 puanı uzatmada aldı

- İngiltere Premier Lig'de üçüncü haftanın açılış maçında Manchester City, konuk olduğu Bournemouth'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yendi

Manchester City 3 puanı uzatmada aldı


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de üçüncü haftanın açılış maçında Manchester City, konuk olduğu Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.

Vitality Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Bournemouth, 13. dakikada Charlie Daniels'ın golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Manchester City, 21. dakikada Gabriel Jesus ile fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Manchester City, 90+7'nci dakikada Raheem Sterling ile ağları sarsarak, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Sterling, gol sonrası aşırı sevinci nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.


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Bournemouthİngiltere Premier LigManchester Cityüçüncü hafta
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