Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ELDAY dünya ASKON Başkanı Hasan Cesur İş Dünyasına Büyük Müjde…
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Manchester City 4. turda

- Manchester City, Federasyon Kupası 3. tur maçında Burnley'i 4-1 yendi

Manchester City 4. turda


İSTANBUL (AA) - İngiltere Federasyon Kupası'nda Burnley'i 4-1 yenen Manchester City, dördüncü tura yükseldi.

Etihad Stadı'nda Burnley'i ağırlayan Manchester City, ilk yarıyı Ashley Barnes'ın 25. dakikada attığı golle 1-0 geride kapadı.

Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun iki dakika içinde attığı iki golle skor üstünlüğünü yakalayan ev sahibi ekip, 71. dakikada Leroy Sane ve 82. dakikada Bernardo Silva'nın golleriyle rakibini 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, 76. dakikada yerini Kevin de Bruyne'ye bıraktı.

Kupadaki diğer mücadelede Chelsea, deplasmanda Norwich City'ye konuk oldu. Karşılaşma golsüz sona ererken, iki takım bu ay Stamford Bridge Stadı'nda rövanş mücadelesi verecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BurnleyChelseaİngiltere Federasyon KupasıManchester City
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5