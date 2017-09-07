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Manchester City, iddiaları yargıya taşıyor

- İngiltere ekibi Manchester City, İspanya Profesyonel Futbol Ligi Kurumu Başkanı Tebas'ı, oyuncu transferi konusundaki iddiaları nedeniyle mahkemeye verecek

Manchester City, iddiaları yargıya taşıyor


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, transfer konusundaki suçlamaları nedeniyle İspanya Profesyonel Futbol Ligi Kurumu Başkanı Javier Tebas'ı mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tebas'ın Manchester City hakkında ortaya attığı iddiaların asılsız olduğu ve bu konunun yargı yoluna taşınması için gereken adımların atılacağı belirtildi.

Tebas, "finansal doping" yapmakla suçladığı Paris Saint-Germain (PSG) ve Manchester City'nin, futbol dışı kazançlarıyla elde ettiği gelirlerle transfer yaptığını ve bunun durdurulması gerektiğini savunmuştu. Başkan Tebas, Manchester City'nin sahipleri tarafından geçen ay hisselerinin yüzde 44,3'ü satın alınan ve bu sezon La Liga'da mücadele eden Girona'nın da duruma alet edildiğini öne sürmüştü.

Tebas'ın iddiasına göre, transfere harcadığı yüksek bonservis bedellerini "Finansal Fair Play" kriterlerine göre dengelemek amacıyla Manchester City, kadrosunda fazla forma şansı bulamayan genç oyuncularını yüksek bedeller karşılığında Girona'ya kiralıyor.

Girona, bu sezon Manchester City'de forma giyen Marlos Moreno, Aleix Garcia, Olarenwaju Kayode, Pablo Maffeo ve Douglas Luiz'i kiralamıştı. Manchester City ise Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Kyle Walker, Ederson ve Danilo transferleri için toplam 200 milyon avronun üzerine bonservis bedeli ödemişti.

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İngiltere Premier Ligİspanya Profesyonel Futbol Ligi Kurumu BaşkanıJavier TebasManchester City
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