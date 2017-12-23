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Manchester City seriye devam etti

- Sahasında Bournemouth'u 4 golle geçen lider Manchester City, galibiyet serisini 17 maça çıkardı - Şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea, deplasmanda Everton ile golsüz berabere kaldı

Manchester City seriye devam etti

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, sahasında Bournemouth'u 4-0 yenerek, galibiyet serisini 17 maça çıkardı.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola ile sezona çok iyi bir başlangıç yapan Manchester City, 27. dakikada Arjantinli Sergio Agüero'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıya 53. dakikada Raheem Sterling'in attığı golle başlayan Manchester City, 79. dakikada yine Agüero ve 85. dakikada Danilo'nun golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Manchester ekibinde yedinci sezonunu geçiren 29 yaşındaki Agüero, Etihad Stadı'nda 100 gol barajını aşarken, Manchester City ise 1982'den bu yana bir takvim yılında ligde 100 gol atan ilk takım oldu. Liverpool, 35 yıl önce rakip fileleri 106 kez sarsmayı başarmıştı.

Manchester City'de Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 74. dakikada Kevin de Bruyne'nin yerine oyuna girdi.

Lider Manchester City bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı, Bournemouth ise 16 puanda kaldı.


- Chelsea, başkente bir puanla döndü


Hollandalı teknik adam Ronaldo Koeman'ın ardından göreve gelen Sam Allardyce yönetiminde altı maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Everton, sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea'yi ağırladı.

Londra ekibinin baskılı oynadığı ancak sekiz isabetli şutunda skor üretemediği mücadele golsüz sona erdi ve iki takımın da iki maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Ligde üçüncü sırada yer alan Chelsea puanını 39, Everton ise 26'ya çıkardı.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Everton-Chelsea: 0-0

Brighton & Hove Albion-Watford: 1-0

Manchester City-Bournemouth: 4-0

Southampton-Huddersfield Town: 1-1

Stoke City-West Bromwich Albion: 3-1

Swansea City-Crystal Palace: 1-1

West Ham United-Newcastle United: 2-3


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