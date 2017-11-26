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Manchester City'den Premier Lig rekoru

- Huddersfield Town'ı 2-1 yenerek üst üste 11. galibiyetini alan Manchester City, Premier Lig'de 13 haftada 37 puana ulaşan ilk takım oldu

Manchester City'den Premier Lig rekoru


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Huddersfield Town'ı deplasmanda 2-1 yenen Manchester City, yeni bir rekorun sahibi oldu.

Premier Lig'in 13. haftasında, Huddersfield Town ile Manchester City karşılaştı.

Huddersfield Town, 45+1. dakikada Nicolas Otamendi'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 üstünlük yakaladı.

Konuk takım 47. dakikada penaltıdan Sergio Aguero ve 84. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle mücadeleyi 2-1 kazanarak üst üste 11. galibiyetini elde etti.

Manchester City, 1992'den bu yana oynanan Premier Lig döneminde 13 haftada 37 puana ulaşan ilk takım olarak kayıtlara geçti.

İspanyol teknik adam Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Premier Lig'de en yakın rakibi Manchester United'ın 8 puan önünde liderlikte yer alıyor.


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FutbolManchester CityPremier Lig
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