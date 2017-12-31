Manchester City'nin serisi bitti

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Crystal Palace ile 0-0 berabere kalan Manchester City, 18 karşılaşma sonra puan kaybetti.
Premier Lig'in namağlup lideri Manchester City, 21. haftada Crystal Palace'a konuk oldu. Mücadele, başladığı gibi 0-0 tamamlanınca City'nin 3. haftada başlayan galibiyet serisi noktalandı.
Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City'nin 17. haftada kırdığı Premier Lig'deki en uzun galibiyet serisi rekoru 18 maç sürdü.
Bu sonuçla 59 puana çıkan Manchester City ile en yakın takipçisi Chelsea arasındaki fark, 14 puana indi.