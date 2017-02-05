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Manchester takımları haftayı kayıpsız geçti

- Manchester City, yeni transferi Jesus'ın golleriyle Swansea City'yi yendi ve üçüncü sıraya yükseldi - Manchester United, son şampiyon Leicester City'yi deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti

Manchester takımları haftayı kayıpsız geçti


LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester City ve Manchester United, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen rakiplerini yenerek haftayı kayıpsız kapattı.

Sahasında Swansea City'yi ağırlayan Manchester City, ocak ayında renklerine bağladığı yeni transferi Gabriel Jesus'ın 11. dakikadaki golüyle ilk yarıyı önde tamamladı. İzlandalı Sigurdsson'un 81. dakikada eşitliği sağlamasına engel olamayan ev sahibi ekibin 19 yaşındaki yıldızı Jesus uzatma bölümünde bir kez daha sahneye çıktı ve takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola, 4-0 kazandıkları West Ham United maçının ardından Swansea City karşısında da Jesus'ı ilk 11'de sahaya sürerken, Arjantinli forvet Sergio Agüero ikinci yarıda forma şansı buldu. Jesus, Manchester City'deki ilk iki maçında toplam 3 gol ve bir asistle takımının skor yüküne önemli katkı sağladı.

Liverpool ve Arsenal'ın puansız kapattığı haftayı galibiyetle geçen Manchester City, 49 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

Ligdeki son üç maçında Liverpool, Stoke City ve Hull City ile berabere kalan Manchester United, geçen sezon şampiyonluk turu atan ancak bu yıl küme düşme korkusu yaşayan Leicester City'e konuk oldu.

İki dakika içinde Mkhitaryan ve Ibrahimovic'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 49. dakikada Mata'nın golüyle üç puana üç golle uzandı.

Manchester ekibinin sezon öncesinde renklerine bağladığı 35 yaşındaki İsveçli futbolcu Ibrahimovic, tek sezonda 15 gole ulaşan en yaşlı Premier Lig futbolcusu olarak tarihe geçti.

Ligde son beş maçında dört mağlubiyet, bir beraberlik alan Leicester City, 21 puanla düşme hattının bir puan üzerinde yer alıyor. Manchester United ise 45 puanla altıncı sıradaki yerini koruyor.


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