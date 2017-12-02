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Manchester United, Arsenal'i rahat geçti

- Konuk olduğu Arsenal'i 3-1 mağlup eden Manchester United, lider Manchester City'yi takibini sürdürdü

Manchester United, Arsenal'i rahat geçti


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Manchester United, deplasmanda Arsenal'i 3-1 mağlup etti.

Ligin 15. haftasında, Fransız teknik adam Arsene Wenger'in çalıştırdığı Arsenal, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi Manchester United'ı Emirates Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester United, 4. dakikada Antonio Valencia, 11. dakikada Jesse Lingard'ın golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ve Fransız santrforu Alexandre Lacazette'nin golüyle 49. dakikada skoru 2-1'e getiren Arsenal'in beraberlik umudu kısa sürdü. Maçın yıldızı İngiliz futbolcu Lingard, 63. dakikada bir kez daha ağları sarstı ve Manchester United, konuk olduğu Arsenal'i 3-1 yendi.

Öte yandan, Manchester ekibinin yıldız futbolcusu Paul Pogba, 74'üncü dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Zirve takibini sürdüren Manchester United, puanını 35'e çıkardı ve lider Mancester City ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e indirerek ikinci sıradaki yerini korudu. Arsenal ise 28 puanla 5'inci sırada kaldı.

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ArsenalArsene WengerFutbolİngiltere Premier LigManchester United
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