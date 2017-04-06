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Manchester United, Lingard'ın sözleşmesini yeniledi

- İngiliz temsilcisi, 24 yaşındaki Lingard ile Haziran 2021'e kadar yeni sözleşme imzaladı

Manchester United, Lingard'ın sözleşmesini yeniledi


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, hücum oyuncusu Jesse Lingard ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki İngiliz milli oyuncu ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı bildirildi. Yapılan anlaşmada, uzatma opsiyonunun bulunduğu da kaydedildi.

Kulübün altyapısından yetişen Lingard, kırmızı-siyahlı formayla şu ana kadar çıktığı 70 maçta 11 gol attı.

Jesse Lingard, bu sezon Community Shield karşılaşması ve İngiltere Lig Kupası finalinde attığı gollerle takımının kazandığı 2 kupada önemli rol oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Futbolİngiltere Premier LigJesse LingardManchester United
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