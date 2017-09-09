Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı

Manchester United puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'in lideri Manchester United, konuk olduğu Stoke City ile 2-2 berabere kaldı.

Manchester United puan kaybetti

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in lideri Manchester United, konuk olduğu Stoke City ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 4. hafta mücadelesinde Stoke City, ilk 3 maçını kazanan Manchester United'ı ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Stoke City, 43. dakikada Maxim Choupo-Moting'in golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Manchester United, 45. dakikada Marcus Rashford ile ağları sarsarak skoru 1-1'e getirdi ve iki takım soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester United, 57. dakikada Romelu Lukaku'nun fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Stoke City'de Choupo-Moting, kendisinin ve takımının ikinci golüne 63. dakikada imza attı ve karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Bu skorla Manchester United, puanını 10'a çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmaya devam etti. Stoke City ise 5 puan ve maç fazlasıyla 10'uncu sıraya yükseldi.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
4. haftaİngiltere Premier LigManchester UnitedSporStoke City
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5