Manchester United, Real Madrid'i geçti





İSTANBUL (AA) - İngiltere'nin Manchester United Kulübü, en değerli futbol kulüpleri sıralamasında zirveye yükseldi.

Forbes dergisinin 2015-2016 sezonu gelirlerini hesaba katarak yaptığı araştırmaya göre yüzde 11'lik artışla 3,69 milyar dolar piyasa değerine ulaşan Manchester United, en değerli kulüpler sıralamasında Real Madrid'i geçip zirveye yerleşti.

Son 5 yılda ilk kez zirveye çıkan Manchester United'ı, 3,64 milyar dolar değere sahip İspanya temsilcisi Barcelona takip etti. Diğer bir İspanyol kulübü Real Madrid ise 3,58 milyar dolar değeriyle üçüncü sıraya geriledi.

İngiltere'den 6 temsilcinin yer aldığı 2015-2016 sezonunun en değerli 10 futbol kulübü listesi şöyle:

KulüpÜlkePiyasa değeri (dolar) 1Manchester Unitedİngiltere3,69 milyar 2Barcelona İspanya3,64 milyar 3Real Madridİspanya3,58 milyar 4Bayern Münih Almanya2,71 milyar 5Manchester City İngiltere2,08 milyar 6Arsenalİngiltere 1,93 milyar 7 Chelsea İngiltere 1,85 milyar 8Liverpool İngiltere 1,49 milyar 9Juventusİtalya1,26 milyar 10Tottenhamİngiltere 1,06 milyar



