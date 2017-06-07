Manchester United Real Madrid'i geçti

İSTANBUL (AA) - Forbes dergisinin 2015-2016 sezonu gelirlerini hesaba katarak yaptığı araştırmaya göre yüzde 11'lik artışla 3,69 milyar dolar piyasa değerine ulaşan Manchester United, en değerli kulüpler sıralamasında Real Madrid'i geçip zirveye yerleşti.

Son 5 yılda ilk kez zirveye çıkan Manchester United'ı, 3,64 milyar dolar değere sahip İspanya temsilcisi Barcelona takip etti. Diğer bir İspanyol kulübü Real Madrid ise 3,58 milyar dolar değeriyle üçüncü sıraya geriledi.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan