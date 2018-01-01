Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya inovasyon rekor Ahmet Turan Karaca katar
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
Trump'tan İran paylaşımı
Trump'tan İran paylaşımı
Ekmekte yeni dönem
Ekmekte yeni dönem
Sinemada rekor kırıldı
Sinemada rekor kırıldı

Manchester United üç maç sonra kazandı

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Everton'ı 2-0 yenen Manchester United, üç maç sonra galip geldi.

Manchester United üç maç sonra kazandı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United, deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'de son haftalarda zirveden uzaklaşan Manchester United, Goodison Park'ta Everton'a konuk oldu.

Manchester United, 57. dakikada Anthony Martial ve 81. dakikada Jesse Lingard'ın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Ligde üç hafta sonra kazanan Manchester United, 47 puana ulaşarak maç fazlasıyla Chelsea'nin önünde ikinci sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Everton ise 27 puanla 9. sırada kaldı.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EvertonFutbolİngiltere Premier LigManchester UnitedSpor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5