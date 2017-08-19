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Manchester United yine farklı kazandı

- Manchester ekibi, ligin ikinci haftasında Swansea City'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti

Manchester United yine farklı kazandı


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan ikinci hafta maçında Manchester United, deplasmanda Swansea City'yi 4-0 yendi.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, Liberty Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 45. dakikada Eric Bailly'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda baskısını sürdüren konuk ekip, 80. dakikada yeni transferi Romelu Lukaku, 82. dakikada Paul Pogba ve 84. dakikada Anthony Martial'in golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti.

Everton'dan 75 milyon sterline transfer edilen Belçikalı yıldız Lukaku, Martial, Zlatan Ibrahimovic, Federico Macheda ve Louis Saha'nın ardından Premier Lig'deki ilk iki maçında Manchester United adına skor üreten beşinci futbolcu oldu.

İlk hafta maçında West Ham United'ı da 4-0 yenen Manchester United, bir hafta içinde çıktığı iki lig maçında kalesinde gol görmeden sekiz gol atarak galibiyete uzandı.

Manchester temsilcisi, 1907-1908 sezonundan bu yana ilk kez ligin ilk iki hafta maçlarını dört ve daha fazla gol atarak kazandı.

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