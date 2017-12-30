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Manchester United yine kazanamadı

- Konuk ettiği Southampton ile 0-0 berabere kalan Manchester United, son 3 lig maçından galibiyet çıkaramadı

Manchester United yine kazanamadı


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Manchester United, konuk ettiği Southampton ile golsüz berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Ligde son iki lig maçından beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında gerilere düşen Manchester United, son 7 lig maçında galibiyet alamayan Southampton'ı Old Trafford Stadı'nda konuk etti.

İki takım da maç boyunca yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince, mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Ligde 44 puanda kalan Manchester United, Chelsea'nin üst sıraya çıkmasıyla 3'üncü sıraya gerilerken, maç fazlasına rağmen lider Manchester City'nin 14 puan ardında kaldı. Southampton ise 20 puanla 13. sırada yer aldı.

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21. Haftaİngiltere Premier LigManchester UnitedSouthampton
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