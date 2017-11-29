Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Ordino henüz kaldırılmadı! Growtech yardım kampanyası
Antalya'da kuvvetli yağış
Antalya'da kuvvetli yağış
İslami finans hızlı büyüyor
İslami finans hızlı büyüyor
Cepte rekor kırdık
Cepte rekor kırdık
Kırsal kalkınmaya destek
Kırsal kalkınmaya destek
Lezzet sokağa çıktı
Lezzet sokağa çıktı

Manchester United zirve takibini sürdürdü

- İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United, deplasmanda Watford'u 4-2 mağlup etti

Manchester United zirve takibini sürdürdü


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Watford'u 4-2 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Premier Lig'in 14. haftasında Watford'a konuk olan Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 25. dakikalarda Ashley Young, 32. dakikada Anthony Martial ve 86. dakikada Jesse Lingard kaydetti. Watford'un golleri 77. dakikada penaltıdan Troy Deeney ve 84. dakikada Abdoulaye Doucoure'den geldi.

Bu sonuçla puanını 32 yapan Manchester United, lider Manchester City'yi takibini sürdürdü.

Üst sıralardan uzaklaşmama mücadelesi veren Tottenham, Leicester City deplasmanında 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Ev sahibi takımın gollerini 13. dakikada Jamie Vardy ve 45+1. dakikada Riyad Mahrez, Tottenham'ın golünü 79. dakikada Harry Kane attı.

Leicester City ligde üç maç sonra kazanarak puanını 17 yaptı. 24 puanı bulunan Tottenham'ın galibiyet hasreti üç maça çıktı.

Günün diğer maçlarında ise Brighton & Hove Albion ile Crystal Palace 0-0, West Bromwich ile Newcastle United 2-2 berabere kaldı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Futbolİngiltere Premier LigManchester United
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5