Manisa'da gol de yok kazanan da





MANİSA (AA) - Süper Lig'de son haftalarda istedikleri sonuçları alamayan iki takımın mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor 0-0 berabere kaldı.

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada her iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 0-0 golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın ardından Teleset Mobilya Akhisarspor 19, Evkur Yeni Malatyaspor ise 16 puana ulaştı.





- Akhisarspor 6 haftadır kazanamıyor





Ligde son galibiyetini 8. haftada Trabzonspor karşısında alan Teleset Mobilya Akhisarspor, daha sonra çıktığı 6. maçı da kazanamadı. Geride kalan 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi alan yeşil-siyahlı takım, ligde üst üste 4. müsabakada gol atamadı.

Ege temsilcisi, iç sahada oynadığı son 3 maçta ise 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.





- Yeni Malatyaspor 4. maçta da gülemedi





Evkur Yeni Malatyaspor ise 10. haftadaki Gençlerbirliği maçının ardından 4 müsabakada galip gelemedi. Art arda 2. beraberliğini alan Malatya temsilcisi, daha önceki 2 müsabakada ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Son 4 maçta gol atamayan Evkur Yeni Malatyaspor'da bu sezon 4. sarı kartlarını gören Murat Yıldırım ile Aytaç Kara cezalı duruma düştüler.