Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı

Manisaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

MANİSA (AA) - Manisaspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Tarık Almış Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular,...

Manisaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

MANİSA (AA) - Manisaspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Tarık Almış Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından gol vuruşlu istasyon çalışması yaptı.

Antrenmanda Boluspor maçında uzun süre forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer grup dar alanda çalıştı.

Tedavisi tamamlanan Nikola Mikic de takıma katıldı. Soğuk algınlığı geçiren Metin Yüksel, ağrıları bulunan Ümit Yasin Arslan ve Billal Sebaihi antrenmanda yer almadı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
1. LigADANASPORManisasporTeknik Direktör Sait KarafırtınalarTFF
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5