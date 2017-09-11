Manisaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

MANİSA (AA) - Manisaspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Tarık Almış Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından gol vuruşlu istasyon çalışması yaptı.
Antrenmanda Boluspor maçında uzun süre forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer grup dar alanda çalıştı.
Tedavisi tamamlanan Nikola Mikic de takıma katıldı. Soğuk algınlığı geçiren Metin Yüksel, ağrıları bulunan Ümit Yasin Arslan ve Billal Sebaihi antrenmanda yer almadı.