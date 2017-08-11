Manisaspor, sezona Rize deplasmanında başlıyor

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, 2017-2018 sezonunun ilk maçında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki Manisaspor, sezonun ilk karşılaşmasında, Yeni Rize Şehir Stadı'nda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Saat 19.00'daki maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Eksik oyuncunun bulunmadığı Manisaspor'un yarınki karşılaşmaya Emrullah Şalk, Abdulkadir Korkut, Dimov, Hikmet Balioğlu, Enes Sığırcı, Metin Yüksel, Atiemwen, Sebaihi, Mustafa Sevgi, Perovic ve Axel Meye ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

En son 2012-2013'te TFF 1. Lig'de karşılaşan iki ekibin profesyonel liglerde yaptığı 12 maçta Manisaspor 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Rakibine son 6 maçta yenilmeyen Manisaspor, bu müsabakalarda sahadan 4 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.