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Manisaspor'da Akın Açık'ın sözleşmesi feshedildi

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'un Van Büyükşehir Belediyespor'dan transfer ettiği Akın Açık'ın sözleşmesi feshedildi.Manisaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Açık Akın'ın sözleşmesinin futbolcu ile yapılan...

Manisaspor'da Akın Açık'ın sözleşmesi feshedildi

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'un Van Büyükşehir Belediyespor'dan transfer ettiği Akın Açık'ın sözleşmesi feshedildi.

Manisaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Açık Akın'ın sözleşmesinin futbolcu ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Akın Açık'a, kulübe katkılarından dolayı teşekkür edilirken, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileğinde bulunuldu.

Transfer döneminde Van Büyükşehir Belediyespor'dan alınan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ligin ilk 3 maçında forma giymedi.

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Anahtar Kelimeler:
Akın AçıkFesihFutbolManisaspor
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