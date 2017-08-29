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Manisaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları

- Teknik direktör Karafırtınalar: "Milli maç arasının bize çok iyi geldiğini düşünüyoruz. Eksiği bulunan oyuncularım var, onların açığının kapatılması için bu bir fırsat oldu"

Manisaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları


MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Boluspor'la karşılaşacak Manisaspor, hazırlıklara başladı.

Siyah-beyazlı ekip, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman yaptı.

Karafırtınalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Gaziantepspor'a karşı çok iyi oynadıklarını belirtti.

Ligde önlerinde iki zor maç olduğunu belirten Karafırtınalar, "Milli maç arasının bize çok iyi geldiğini düşünüyoruz. Eksiği bulunan oyuncularım var, onların açığının kapatılması için bu bir fırsat oldu. 3 günlük bir çalışmamız olacak. Ondan sonra 3 günlük bayram izni var. Boluspor maçıyla bizim için bundan sonra zor bir periyot başlıyor. Ligde güzel bir yere tutunmak istiyoruz. Oyuncularım, neler yapabileceklerini son maçta gösterdi. İnşallah devamı gelir." diye konuştu.

Sağlık soruları olan Hikmet Balioğlu ve Gabon Milli Takımı'na çağrılan Axel Meye antrenmanda yer almadı. Tedavisi devam eden Nikola Mikic ise takımdan ayrı koştu.

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1. LigBolusporManisasporTeknik Direktörü Sait KarafırtınalarTFF
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