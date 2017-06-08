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Manisaspor'da transfer

- Siyah-beyazlılar, Mersin İdmanyurdu'ndan Abdulkadir Korkut'u kadrosuna kattı - Kulüp başkanı Mergen: "Kulübümüzün ekonomik dengesi doğrultusunda gelecek sezon daha da başarılı bir Manisaspor için transfer çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Manisaspor'da transfer

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, geçen sezon Mersin İdmanyurdu forması giyen sağ bek Abdulkadir Korkut'u transfer etti.

Manisa 19 Mayıs Stadı Kulüp Yönetim Merkezi'nde düzenlenen ve kulüp başkanı Abdullah Mergen'in de katıldığı törende Abdulkadir, bir yıllık sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninde basın mensuplarına açıklamada bulunan Mergen, transfer ettikleri Abdulkadir Korkut'un TFF 1. Lig’in en iyi sağ bek oyuncularından birisi olduğunu belirtti.

Yeni transfere başarılar dileyen Mergen, "Kulübümüzün ekonomik dengesi doğrultusunda gelecek sezon daha da başarılı bir Manisaspor için transfer çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu transferin kulübümüz ve Abdulkadir için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Abdulkadir Korkut da Manisaspor gibi Türk futbolunun marka kulüplerinden birisi ile anlaşmaya vardığı için büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu transferin gerçekleşmesinde başta başkanım olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Geçen sezonki performansımı daha da yukarılara taşıyarak, Manisaspor’a katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Yeni sezonda Manisaspor forması giyecek Abdulkadir Korkut, geçen sezon Mersin İdmanyurdu'nda 32 lig maçında görev aldı ve 5 gol kaydetti.

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