Manş Denizi'ni geçen en genç Türk kadın yüzücü olmak istiyor





İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Antrenörlük Eğitimi Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi ve milli sporcu 21 yaşındaki Bengisu Avcı, Manş Denizi’ni geçen en genç Türk kadın yüzücü olmak için kulaç atmaya hazırlanıyor.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, çok sayıda uluslararası organizasyonda yarışan milli yüzücü, 2016'da İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli'ye uzanan 34 kilometrelik parkuru tamamlayan Türk kadın yüzme takımı içinde yer aldı.

Yeni kariyer hedefi olarak Manş Denizi'ni geçmeyi amaçlayan Bengisu Avcı'nın, ağustosun son haftasında İngiltere'den Fransa'ya doğru 36 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 10 saatte kat etmeye çalışacağının belirtildiği açıklamada, sporcunun antrenmanlarına İzmir'de devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bengisu Avcı, Manş Denizi'ni geçme hedefiyle ilgili sponsorluk desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Manş Denizi'ni 1979 yılında, 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadın yüzücü Nesrin Olgun Arslan'ın ardından aynı parkuru tamamlayan en genç Türk kadın yüzücü olmak istiyorum. Sponsor desteğim olmadığı için masrafları ailem karşılıyor. İngiltere'ye gidiş-geliş, konaklama, hakem kiralama gibi masraflarımın karşılanması bile şu süreçte beni çok rahatlatırdı. İlerleyen zamanda sponsor desteği alabilirsem yedi okyanus parkurunu tamamlayabilirim."