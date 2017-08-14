Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape tatil sanal koruma mevsim
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Manş Denizi'ni geçen en genç Türk kadın yüzücü olmak istiyor

- Ege Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi ve milli sporcu Bengisu Avcı, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk kadın yüzücü olmak için kulaç atacak - Bengisu Avcı: "Manş Denizi'ni 1979 yılında, 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadın yüzücü Nesrin Olgun Arslan'ın ardından aynı parkuru tamamlayan en genç Türk kadın yüzücü olmak istiyorum"

Manş Denizi'ni geçen en genç Türk kadın yüzücü olmak istiyor


İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Antrenörlük Eğitimi Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi ve milli sporcu 21 yaşındaki Bengisu Avcı, Manş Denizi’ni geçen en genç Türk kadın yüzücü olmak için kulaç atmaya hazırlanıyor.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, çok sayıda uluslararası organizasyonda yarışan milli yüzücü, 2016'da İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli'ye uzanan 34 kilometrelik parkuru tamamlayan Türk kadın yüzme takımı içinde yer aldı.

Yeni kariyer hedefi olarak Manş Denizi'ni geçmeyi amaçlayan Bengisu Avcı'nın, ağustosun son haftasında İngiltere'den Fransa'ya doğru 36 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 10 saatte kat etmeye çalışacağının belirtildiği açıklamada, sporcunun antrenmanlarına İzmir'de devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bengisu Avcı, Manş Denizi'ni geçme hedefiyle ilgili sponsorluk desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Manş Denizi'ni 1979 yılında, 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadın yüzücü Nesrin Olgun Arslan'ın ardından aynı parkuru tamamlayan en genç Türk kadın yüzücü olmak istiyorum. Sponsor desteğim olmadığı için masrafları ailem karşılıyor. İngiltere'ye gidiş-geliş, konaklama, hakem kiralama gibi masraflarımın karşılanması bile şu süreçte beni çok rahatlatırdı. İlerleyen zamanda sponsor desteği alabilirsem yedi okyanus parkurunu tamamlayabilirim."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bengisu AvcıEge ÜniversitesiIzmirManş DeniziYüzme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5