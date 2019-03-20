Maratona sahip çıkalım İstanbul’un global bir marka olmasına katkıda bulunuyor.

Yılmaz Parlar yazıyor... 7 Nisan 2019 Pazar günü koşulacak. İstanbul Yarı Maratonu Dünyanın en iyi 10 maratonundan biri olarak gösterilirken, neden ilk sırada değiliz, kriter nedir sorumuzun cevabı..



İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 7 Nisan 2019 Pazar günü koşulacak olan İstanbul Yarı Maratonun Basın toplantısı 19 mart 2019 Selı günü Sepetciler Kasrı’nda gerçekleşti.



Basın toplantısına İBB Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı



Basın Toplantısında şimdiye kadar kayıt yaptıran sporcu sorumuza 8 bin ancak 10 bini aşmasını bekliyoruz cevabını, aldık. Neden Dünyanın ilk birinci sırada anılan maroton değiliz. Organizasyon niteliğimi belirliyor, Yıldız sporcuların katılım yüzdesimi, koşan sporcu sayısımı, sorumuza, her bir faktöre ilave başlama bitirme sayısı ve seyirci yani halkın marauona olan ilgisi büyük avantal kazandırdığı önemli yaptığı, halkın rolünün altı çizildi. “Gel Beraber Koşalım” sloganı ile koşulacak maratona “Gel Beraber Seyredelim “ Maratonumuza sahip çıkalım eklemek gerekiyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, “İlkbahardan yaza girerken böyle güzel bir mevsimde, güzel bir havada herkesi yarı maratona bekliyoruz. Her sene daha fazla sporcu, daha fazla katılımcı görmek istiyoruz Şehir maratonları, tüm dünyada gelişmiş ülkelerde şehrin vizyonu ve dünyaya tanıtımı anlamında elçilik görevi üstlenen ve spor, sağlık ve turizm kültürüne katkıda bulunan önemli bir araç. Bizim organizasyonlarımız da aynı misyona hizmet ediyor. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu bu sene ‘Gel Beraber Koşalım’ söylemiyle tüm İstanbulluları harekete, spora, sağlığa davet ediyor. Yarı Maraton birkaç yıldır ‘Sağlık İçin Koş’ temasını destekleyerek devam ediyor” dedi



Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, “Maraton 40’a yakın kuruluşla yaklaşık 3 bin personel ve 500 gönüllüyle birlikte aylar süren çalışmaların sonunda gerçekleştirilen bir organizasyon. İstanbul’un marka bir organizasyonu. İnşallah önümüzdeki senelerde bunu daha yukarılara taşıyacağız. Bu sene 100’e yakın ülkeden 10 bin sporcuyla parkura çıkıyor olacağız. Son 10 günlük kayıt süremiz devam ediyor. Beşiktaş Meydanı ve Bağdat Caddesi’ndeki stantlarımızın yanı sıra web sitemiz üzerinden de vatandaşlarımız kayıtlarını gerçekleştirebilir” bilgilerini verdi.



Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Vodafone İstanbul Maratonu ile birlikte yeni açıklanan olimpiyat kotalarındaki yeni sisteme göre dünyada olimpiyat kotasına en yüksek puanı veren yarışlardan birisi konumuna geldi. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, ülkemizin güçlü bir şekilde ilerleyen spor markalarından biri.” Olduğunu belirtdi.



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy “Şehir maratonları sadece bir spor aktivitesi değil aynı zamanda kentlerin tanıtımına, global marka olmasına ve kültürel değere çok önemli katkı sağlıyor. Aynı zamanda şehirlerin bilinirliğini de dünya çapında artırıyor. Biz de Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ile birlikte İstanbul’un global bir marka olmasına katkıda bulunuyor olmaktan mutluyuz” dedi.



Basın mensupların soruların cevaplanmasıyla toplantı son buldu.