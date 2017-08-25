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Marchisio yeniden sakatlandı

- Juventus'un İtalyan futbolcusu Claudio Marchisio, nükseden sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta boyunca forma giyemeyecek

Marchisio yeniden sakatlandı


ANKARA (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen Claudio Marchisio, nükseden sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 3 hafta uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalan 31 yaşındaki futbolcunun, sol dizindeki problemin nüksettiği belirtildi.

Açıklamada, İtalyan futbolcunun kas yapısının güçlendirilmesi amacıyla özel bir tedaviye alınacağı ve sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağı ifade edildi.

İtalya Milli Takımı'nda da 55 kez forma giyen Marchisio, Juventus'un Cagliari ile geçen hafta oynadığı lig maçına ilk 11'de başlamasına rağmen oyunu yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte 370 maça çıkan orta saha oyuncusu, 37 gollük performans sergilemişti.

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