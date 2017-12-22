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Mario Gomez'in yeni adresi belli oldu

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Alman milli futbolcu Mario Gomez'le 2020'ye kadar sözleşme imzaladı.

Mario Gomez'in yeni adresi belli oldu

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart, Wolfsburg'dan Mario Gomez'i transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Alman milli futbolcu Gomez ile 2020'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stuttgart'ın teknik direktörü Hannes Wolf, Gomez'in transfer edilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, devre arası hazırlık döneminde tecrübeli futbolcunun takıma uyum sağlaması için her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Gomez ise "Her şeyin başladığı evime döndüğüm için mutluyum." ifadesini kullandı.

Stuttgart'ta 2007'de Bundesliga şampiyonluğu yaşadığını hatırlatan Gomez, iyi bir ikinci yarı geçirerek takımının ligde kalması için çalışacağını, bunun yanı sıra Almanya Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediğini kaydetti.

Stuttgart'ın altyapısında yetişen ve 2009'a kadar bu takımın formasını terleten tecrübeli futbolcu, Bundesliga'da Bayern Münih ve Wolfsburg'da da forma giymişti.

Alman basınında Gomez için ödenen transfer bedelinin 3,5 milyon avro olduğu öne sürüldü.

Muhabir: Erbil Başay

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