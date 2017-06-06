Markovic'ten Pınar Karşıyaka'ya veda

İZMİR (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Nenad Markovic, taraftarlara veda etti.

Markovic, sosyal medyadaki Twitter hesabında yer alan açıklamasında, Karşıyaka'da çalıştığı her andan keyif aldığını belirterek, "İyi ve kötü günlerimiz oldu ancak destek hiç eksilmedi. Herkese teşekkürler, iyi şanslar." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Ufuk Sarıca'nın yerine 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Markovic yönetimindeki Pınar Karşıyaka, normal sezonun son maçında TOFAŞ'a yenilerek, averajla rakibinin gerisinde 9. olmuştu ve play-off'a kalamamıştı.

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne de çeyrek finalde veda etmişti.