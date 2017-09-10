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Marquez'den sezonun 4'üncü galibiyeti

- MotoGP San Marino Grand Prix'sini kazanan Repsol Honda takımından İspanyol Marquez, sezonun 4'üncü galibiyetini aldı

Marquez'den sezonun 4'üncü galibiyeti


İSTANBUL (AA) - MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı San Marino Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 13. ayağı, İtalya'nın Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde 28 tur üzerinden yapıldı.

İspanyol pilot Marquez, 50.41.565'lik süresiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun 4'üncü, MotoGP kariyerinin 33'üncü birinciliğini elde etti.

Marquez'in 1.192 saniye gerisinde OCTO Pramac takımından İtalyan Danilo Petrucci ikinci, liderin 11.706 saniye arkasında Ducati'den İtalyan Andrea Dovizioso üçüncü oldu.

Movistar Yamaha'dan İspanyol Maverick Vinales ise "pole" pozisyonundan başladığı yarışta Marquez'in 16.559 saniye gerisinde dördüncü sırayı aldı.

Pilotlar klasmanında puanını 199'a çıkaran Marquez, lider Dovizioso'yu yakalayarak birinciliği paylaştı. İki sürücüyü 183 puanla Vinales izledi.

Sezonun 14. yarışı Aragon Grand Prix'si 24 Eylül'de koşulacak.


- Pilotlar klasmanı


San Marino Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Marc Marquez (İspanya) - 199 puan

Andrea Dovizioso (İtalya) - 199

3. Maverick Vinales (İspanya) - 183

4. Valentino Rossi (İtalya) - 157

5. Dani Pedrosa (İspanya) - 150


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Marc MarquezMotoGPMotosikletSan Marino Grand Prix
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