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Marsel İlhan Tayland'da ikinci tura yükseldi

İSTANBUL (AA) - Milli tenisçi Marsel İlhan, ATP Challenger Turnuvası tek erkeklerde Japon Kento Takeuchi'yi 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen turnuvanın ilk turunda milli raket Marsel İlhan ile...

Marsel İlhan Tayland'da ikinci tura yükseldi


İSTANBUL (AA) - Milli tenisçi Marsel İlhan, ATP Challenger Turnuvası tek erkeklerde Japon Kento Takeuchi'yi 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen turnuvanın ilk turunda milli raket Marsel İlhan ile Japon rakibi Kento Takeuchi karşı karşıya geldi.

Rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0'lık mağlup eden milli tenisçi Marsel İlhan, adını ikinci tura yazdırdı.

Milli tenisçi, turnuvanın ikinci turunda İspanyol Bernabe Zapata Miralles ile Rus Ivan Nedelko'nun oynayacağı maçın galibiyle karşılaşacak.

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ATP Challenger TurnuvasıKento TakeuchiMarsel İlhanTenisçi
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