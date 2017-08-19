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Marsel İlhan yine şampiyon

- Belarus'un başkenti Minsk'te geçen hafta düzenlenen turnuvada şampiyonluk sevinci yaşayan milli tenisçi, aynı ülkede bir kez daha kupaya uzandı

Marsel İlhan yine şampiyon


ANKARA (AA) - Milli tenisçi Marsel İlhan, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Belarus Futures'ta bir hafta arayla ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Başkent Minsk'teki 15 bin dolar ödüllü turnuvaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan Marsel İlhan, finalde şampiyonanın 2 numaralı seribaşı Belaruslu Dzmitry Zhyrmont ile karşılaştı.

Rakibini 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden 30 yaşındaki milli sporcu, kupanın sahibi oldu. Dünya klasmanında 262. sırada yer alan Marsel İlhan, yine Minsk'te geçen hafta düzenlenen "Futures" turnuvasında şampiyonluğa ulaşmıştı.

Rakipleri karşısındaki galibiyet serisini 10 maça çıkaran milli tenisçi, tekler kariyerinde "Futures" turnuvalarında 17. şampiyonluğunu elde etti.

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Belarus FuturesMarsel İlhanŞampiyonUluslararası Tenis Federasyonu
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