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Marsilya Bordeaux deplasmanından 1 puan çıkardı

- Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Marsilya, Bordeaux deplasmanından 90+4'üncü dakikada attığı gol sayesinde bir puanla döndü

Marsilya Bordeaux deplasmanından 1 puan çıkardı

ANKARA (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 13'üncü hafta mücadelesinde Bordeaux ile Marsilya 1-1 berabere kaldı.

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Marsilya, Bordeaux'ya konuk oldu.

Maça hızlı başlayan Bordeaux, De Preville'in 3'üncü dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Marsilya, Sanson'un 90+4'üncü dakikadaki golüyle deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı.

Bu sonuçla puanını 25'e yükselten Marsilya 4'üncü, 17 puanlı Bordeaux ise 9'uncu sıradaki yerini korudu.

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ATİKER KONYASPORFutbolMarsilyaUEFA Avrupa Ligi
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