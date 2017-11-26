Marsilya tek golle kazandı

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 14. hafta mücadelesinde Olympique Marsilya, sahasında Guingamp'ı 1-0 mağlup etti.
Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Marsilya, Guingamp'ı ağırladı.
Maç boyunca etkili performans sergileyen Marsilya, 31. dakikada Florian Thauvin'in golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Ligue 1'de puanını 28'e yükselten Marsilya 4'üncü, 15 puanlı Guingamp ise 15'inci sırada yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında grup ikinciliği mücadelesi yaşanacak. Grupta 7 puanı bulunan Marsilya, 11 puanlı lider Salzburg'u konuk edecek. 5 puanlı Atiker Konyaspor ise 4 puanla son sırada yer alan Vitoria Guimaraes'e konuk olacak.