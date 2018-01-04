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Mas, Boca Juniors'a transfer oldu

- Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Emmanuel Mas'ın transferi konusunda Arjantin'in Boca Juniors Kulübü ile anlaştığını duyurdu

Mas, Boca Juniors'a transfer oldu


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, sol kanat oyuncusu Emmanuel Mas'ın transferi konusunda Arjantin'in Boca Juniors Kulübü ile anlaştığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros'un Club Atletico Boca Juniors'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Club Atletico Boca Juniors, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 300 bin avro ödeyecektir. Ayrıca, oyuncumuz alacaklarının 100 bin avroluk kısmından feragat etmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Emmanuel MasFutbolSüper LigTrabzonspor
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