Masa Tenisi: 25. Gençler Balkan Şampiyonası

ANKARA (AA) - 25. Gençler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlıyor.
Varna kentindeki şampiyonada Türkiye'yi 10'ar kadın ve erkek sporcu temsil edecek. Turnuva 11 Haziran Pazar günü sona erecek.
Şampiyona yarın oynanacak takım maçlarıyla başlayacak. Turnuvanın son 3 gününde ise tekler ve çiftler müsabakaları yapılacak.
Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek erkek ve kadın sporcular şöyle:
Abdullah Talha Yiğenler, Umut Emre Başsan, Zihni Batuhan Şahin, Tugay Şirzat Yılmaz, Yücel Ocak, İbrahim Atuğ, Ulaş Akdağ, Alican Şeker, Kaan Dönmez ve Özgür Yılmaz.
Ece Haraç, Betül Töz, Şükran Cangir, Aybüke Öner, Aybala Koçal, Dilan Tek, Betül Nur Kahraman, Zeynep Çelik, Simay Kulakçeken ve Özge Yılmaz.